Giornata mondiale della vista, gli appuntamenti a Reggio

L’11 ottobre p.v. si celebra la giornata mondiale della vista. L’Unione Ciechi ed Ipovedenti di Reggio Calabria, come ogni anno, partecipa a questa celebrazione con una serie di manifestazioni per coinvolgere i cittadini nella fondamentale azione preventiva indispensabile per impedire il verificarsi di gravi patologie oculari.

Alle ore 9,30 nell’Aula Magna del l’ITI “Panella Vallauri” di Reggio Calabria si svolgerà un convegno dal titolo “La prevenzione delle malattie degli occhi tra scienza, ambiente e servizi socio-sanitari”, in cui interverranno il Presidente UICI RC Dott. Paolo Marcianò, il Medico oculista Dott.ssa Lidia Idone, il Prof. Franco Barillà, Presidente FAND e il Prof. Armando Paviglianiti, Consigliere regionale UICI e presidente della Polisportiva UICI reggina.

L’incontro sarà moderato da Anna Foti e le conclusioni saranno tratte dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Nucera, nella veste anche di Assessore della Pubblica Istruzione del Comune di RC.

Nella stessa giornata dell’11, nel pomeriggio, sarà istituito un punto informativo sul corso Garibaldi con la divulgazione di opuscoli a tutta la cittadinanza.