Giornata Mondiale della Prematurità a Polistena: programma eventi e iniziative

Il 17 novembre, l’ASP di Reggio Calabria aderisce alla Giornata Mondiale della Prematurità – World Prematurity Day, grazie alle attività organizzate dall’UOC di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena, diretta dalla dott.ssa Maria Rosa Calafiore.

Domenica 17 novembre anche Polistena si colorerà di viola, colore simbolo del bambino prematuro, abbracciando in modo virtuale tutti i bimbi prematuri e le loro famiglie, sensibilizzando la popolazione sulla prevenzione del parto pretermine e sulla nascita prematura.

Nella giornata di domenica, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in Piazza della Repubblica a Polistena, l’UOC di Pediatria e Neonatologia, insieme alle associazioni Nasi Rossi con il Cuore ODV e la delegazione reggina dell’Associazione Cuore di Maglia, organizzerà molteplici eventi dal titolo “Il territorio culla della prematurità”, con il patrocinio dell’ASP di Reggio Calabria e del Comune di Polistena.

La piazza vedrà la partecipazione di professionisti sanitari, istituzioni e associazioni di volontariato che collaborano con l’UOC e le famiglie. Tra le attività previste:

“Essere vicini alle famiglie in un momento così delicato è fondamentale, garantendo cure specializzate ai piccoli prematuri e alle loro mamme, sia in ospedale che a casa”, dichiara la dott.ssa Lucia Di Furia , Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria.

“Accendere i riflettori sulla prematurità è importante”, aggiunge il direttore sanitario Sandro Giuffrida , “per far conoscere le esigenze dei neonati prematuri e supportare le famiglie con un approccio di rete”.

“Il 17 novembre rappresenta per noi una linea di fine e di inizio ”, commenta la dott.ssa Maria Rosa Calafiore , Direttore dell’UOC di Pediatria e Neonatologia. “Di fine, perché ci consente di riflettere sui risultati raggiunti, e di inizio, perché ci permette di programmare nuovi interventi per migliorare l’assistenza ai neonati prematuri”.

“I controlli in gravidanza e il supporto strumentale dell’ecografia sono essenziali per individuare situazioni a rischio di parto prematuro”, aggiunge Calafiore. “La Neonatologia continua a sviluppare nuove possibilità di cura, sia tecnologiche che comportamentali, per stimolare il recupero evolutivo dei bimbi prematuri”.