Festa Madonna 2022: tornano giostre e bancarelle. Ecco dove e quando

Il Comune e la Polizia Locale hanno predisposto due ordinanze per la regolamentazione degli eventi civili che caratterizzano la Festa della Madonna

A Reggio Calabria torna, finalmente, il tanto atteso appuntamento con la Festa della Madonna. Messi in stand-by per due anni a causa della pandemia, gli appuntamenti religiosi e civili in onore della Santa Patrona della città sono di nuovo realtà.

Insieme al programma dei riti religiosi, comunicato dell’Arcidiocesi qualche giorno fa, in queste ore prende forma anche la parte civile che riguarda, in particolar modo ma non solo, la regolamentazione di giostre e bancarelle, due dei tradizionali appuntamenti che caratterizzano, da lungo tempo, le festività mariane.

Festa Madonna 2022: tutte le info su bancarelle e giostre

L’evento fieristico organizzato, di anno in anno, in occasione di Festa Madonna torna a Pentimele, quartiere nord di Reggio Calabria dove, spesso, negli anni passati, erano già state collocate le bancarelle. Attenzione però all’ordinanza comunale che regola il transito veicolare e la sosta.

Operative a partire da sabato 10 settembre, le bancarelle abbracceranno tutto l’arco temporale della festa ed oltre. La loro permanenza, cosi come accade tradizionalmente, sarà estesa fino alla domenica successiva alla festa (18 settembre).

Per il 2022, amministrazione comunale e Polizia Locale hanno prediletto la collocazione lato mare che fornisce maggiori vie di esodo e, dunque, un incremento della sicurezza per tutti i partecipanti. Per conoscere tutti i dettagli e le vie interessate dai divieti basta visionare l’ORDINANZA N. 483 BANCARELLE.

Nella città dello Stretto torna anche il consueto luna park, che tanto era mancato ai più piccoli ed agli adolescenti che, per il 2022, sarà posizionato nell’area del Tempietto dal 9 al 18 settembre. Proprio in queste date prenderanno avvio, e termineranno, le attività dello spettacolo viaggiante che vedrà protagoniste numerose attrazioni.

Per l’occasione è stato disposto il divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati e l’interdizione della circolazione del traffico veicolare, eccetto autorizzati, in piazzale Tempietto e nella strada di collegamento tra il piazzale ed il ponte Calopinace, esattamente tra l’ingresso dell’ex parcheggio Atam e via Barlaam dalle ore 08:00 del 9 settembre a mezzanotte del 19 settembre.

Interdizione del transito veicolare, eccetto autorizzati, anche in via Rada delle Mura Greche, nel tratto compreso tra il corso Italo Falcomatà e l’ex parcheggio Atam tempietto nei medesimi giorni e orari. Per conoscere maggiori dettagli, basta prendere visione dell’ORDINANZA N. 485 GIOSTRE.