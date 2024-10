Giosy Romano coordinatore della Zes Unica del Mezzogiorno, Nesci (Ecr-Fdi): “Premiati competenza e serietà”

Soddisfazione da parte dell’eurodeputato Denis Nesci per la Nomina dell’Avvocato Giosy Romano come Coordinatore Unico della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno d’Italia.

« La nomina dell’Avvocato Giosy Romano quale Coordinatore Unico della Zona Economica Speciale per l’intero Mezzogiorno d’Italia rappresenta più che un segnale positivo per l’intero sud Italia. »

L’Avvocato Romano, -continua l’ eurodeputato calabrese -« già noto per il suo ruolo di Commissario Straordinario della Zona Economica Speciale in Campania, si è distinto per la sua competenza e dedizione nell’affrontare le sfide economiche della regione ».

« La sua nomina come Coordinatore Unico per l’intero Mezzogiorno d’Italia è un ulteriore riconoscimento del suo impegno e della sua capacità di promuovere lo sviluppo economico e industriale nella regione. Sono fiducioso che, sotto la guida dell’Avvocato Romano, la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno d’Italia raggiungerà nuovi traguardi e contribuirà in modo significativo alla crescita e alla prosperità dell’intera area. »