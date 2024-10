Giovane disperso a Scilla su un materassino: i chiarimenti della Guardia Costiera

La notizia del giovane che, addormentatosi su di un materassino, era stato dato per disperso ha fatto il giro del web e delle testate locali, ma anche nazionali. A far chiarezza ci pensa la Direzione Marittima di Reggio Calabria con una stampa stampa.

“Con riferimento alla notizia pubblicata in data odierna su alcuni organi di stampa e siti web, in merito ai fatti accaduti ad un giovane reggino che, al tramonto della giornata del 17 agosto u.s., si è allontanato in mare con un materassino partenDo da uno stabilimento balneare in località Scilla (RC), si riconferma quanto già comunicato , agli organi di stampa, nell’immediatezza dell’evento.