Giovedì 31 la presentazione di eventi della festa di Sant’Antonio di Reggio Calabria. 1154

Giorno 31 maggio 2014 inizia la Tredicina di Sant’Antonio di Padova che apre di fatto i festeggiamenti dedicati al Santo. Com’è ben noto i Reggini, in questo periodo, giungono numerosi al Santuario collocato sulla Collina degli Angeli, per onorare e pregare Sant’Antonio.Quest’anno i festeggiamenti rivestono una connotazione particolare, in quanto si è voluto dare molta attenzione alle problematiche giovanili, e soprattutto seguire la linea guida sulla pastorale giovanile voluta dal nostro Arcivescovo Padre Giuseppe Morosini. In questo momento infatti, si stanno trattando e vivendo nella seconda fase del Sinodo dei Giovani della Diocesi Reggio-Bova, gli argomenti riguardanti la macro area “Università, lavoro, cittadinanza, partecipazione e politica”.Il comitato organizzativo dei festeggiamenti ha voluto dedicare tre momenti importanti, con tre giornate articolate in incontro – dibattito sui seguenti temi: I giovani e il lavoro, I giovani e la Legalità e I giovani e l’Ambiente. Gli incontri saranno presieduti da personalità importanti ed esperti dei temi trattati.I particolari delle tre giornate saranno presentati, nel corso di una Conferenza Stampa che si terrà venerdì 30 maggio alle ore 10.30, presso i locali dell’istituto Opera Antoniana delle Calabrie, siti in via Don Luigi Orione 5, entrata cancello carrabile, alla presenza del Parroco-Direttore Don Domenico Crucitti, della Coordinatrice del Comitato Festa S.Antonio, Dott.ssa Tiziana Praticò, e del giornalista Giuseppe Laganà in qualità di moderatore degli incontri previsti.