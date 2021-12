Gioventù Nazionale Gioia Tauro: 'La politica giovanile è morta, avanti al comparato'

"In virtù di quanto emerso da un documento prodotto dai circoli della provincia di Reggio Calabria, escluso il circolo di Gioia Tauro, il Presidente Provinciale Gn Provincia di Reggio Calabria, ha deciso di “ghigliottinare” l’ennesima testa, privando alla nostra Greta Legato di proseguire il suo operato in qualità di vice portavoce.

La politica giovanile nasce per aggregare, per militare, per condividere e di certo non nasce per frammentare o distruggere rapporti umani.

In quasi un anno di “mandato” però il nostro movimento si è visto spesso e volentieri trovato in situazioni di belligeranza piuttosto che di condivisione e militanza.

Basti pensare che il direttivo provinciale è stato azzerato e rifatto di sana pianta 3 volte in meno di un anno.

Inoltre le simpatie e le pratiche clientelari nel favorire un circolo e schiacciarne un altro non sono state da meno.

Si vuole specificare che le pratiche clientelari di cui sopra non comportano necessariamente la violazione di norme di legge o di regolamenti, ma comportano sempre la violazione dei principi di equità e giustizia e di norme etiche, che all’interno di un movimento giovanile devono essere valori inviolabili.

Il clientelismo a cui si vuole richiamare generalmente danneggia i soggetti che sono scavalcati dai beneficiari delle pratiche clientelari e la diffusione di questi comportamenti è incompatibile con la meritocrazia e con forme di competizione virtuosa.

Gn Gioia Tauro combatte e combatterà sempre questi sistemi, e attraverso questo comunicato si vuole denunciare PUBBLICAMENTE la Presidenza Provinciale fin qui svolta perché basata su principi di odio, rancore e inimicizie sfociate da guerre fratricide.

I nostri valori e i valori in cui il nostro movimento giovanile si è sempre basato sono ben altri e li difenderemo fin quando ce ne sarà data la possibilità, ma se continueranno ad essere queste le condizioni, noi ne prenderemo le dovute distanze".

Gioventù Nazionale Gioia Tauro