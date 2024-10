‘Girl Power’, Cannizzaro elogia le donne reggine

“Ancora giovani donne reggine si distinguono. Pomeriggio ho avuto il piacere di conoscere ed ascoltare le testimonianze di tanti studenti di Reggio e provincia, protagonisti di un corso formativo di cultura e legalità sostenuto dal MArRc.

Tra tutti loro spiccano due brillanti ragazze. A loro abbiamo consegnato le borse di studio dell’Associazione Biesse, intitolate ad una donna speciale: Rita Atria, la più giovane donna testimone di Giustizia della storia, che nei difficilissimi anni ’90 ha avuto il coraggio di denunciare mafiosi e collusi, sostenuta da un grande Uomo come Paolo Borsellino”.

Francesco Cannizzaro, attraverso due post su Facebook, elogia le donne reggine. Nel corso della giornata il deputato reggino, Responsabile per il Sud di Forza Italia, ha preso parte alla consegna di borse di studio a due ragazze del territorio. In mattinata invece, con il seguente post, aveva salutato con orgoglio la vittoria di Swamy Rotolo ai David di Donatello.

“È la più giovane vincitrice della storia, ma soprattutto è calabrese, della Provincia di Reggio Calabria. Sempre più orgoglioso dei nostri giovani, che si distinguono in tutto il mondo, riscattandoci da luoghi comuni ormai privi di fondamento.

Neppure maggiorenne, Swamy Rotolo si è aggiudicata la statuetta come miglior attrice protagonista, lei che attrice di professione ancora non lo è (forse meglio dire non lo era) e va ancora a scuola. E diventa testimonial di una delle frasi più vecchie e vere del mondo:

BISOGNA CREDERCI, SEMPRE”, conclude Cannizzaro.