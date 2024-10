Giudice Sportivo: arriva la squalifica per Jeremy Menez

C’era attesa per conoscere l’entità della squalifica per il francese Jeremy Menez. E’ arrivato il verdetto del Giudice Sportivo, questo il comunicato:

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CASTRO Lucas Nahuel (Spal): per avere, al 47° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE MATEJU Ales (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MENEZ Jeremy (Reggina): per avere, al 23° del primo tempo, rivolto ad un Assistente critiche irrispettose.

PISANO Eros (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.