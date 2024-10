Reggina, tentazione di mercato internazionale? Menéz ritroverebbe un ex compagno

La Reggina ha allestito una squadra molto esperta durante la sessione di mercato estiva, con nomi del calibro di Denis, Menéz e Lafferty in rosa.

Una delle occasioni sul mercato degli svincolati -scrive SerieBNews sulle sue colonne- per la Reggina è Gael Clichy, terzino sinistro ex di Arsenal e Manchester City. Una suggestione alimentata da Jeremy Menez, suo amico e connazionale. L’attaccante francese avrebbe piacere nel giocare con Clichy in Calabria, per tentare la scalata in classifica.

Clichy la scorsa stagione -si continua a leggere- ha vestito la maglia dell’Istanbul Basaksehir, club turco, con il quale ha disputato 45 partite tra campionato e coppe, mettendo a segno 2 gol e siglando 8 assist. A 35 anni è rimasto senza squadra e non è escluso che la Reggina possa concretizzare quest’idea.