Bonazzoli: ‘Denis segnerà. Menez? Da mettere in conto permalosità arbitri’

"L'inizio della stagione non conta nulla. E poi ci sono i play off"

Ha fatto parte di una fetta di storia della Reggina, protagonista nella massima serie ed in B anche con un buon numero di reti. Oggi Emiliano Bonazzoli è al Renate al fianco dell’amico Aimo Diana e Gazzetta del Sud lo ha intervistato per avere una sua opinione sulla Reggina, sul momento di German Denis: “Conta molto il gruppo, come conta l’affetto dell’ambiente. Per quanto mi riguarda, proprio per questi motivi nella stagione in cui allenava mister Atzori tornai a fare gol.

Per avere il ruolo di favoriti in un campionato non basta retrocedere dalla serie A, oppure spendere molto. La serie B vive sul filo dell’equilibrio, con due partite vinte ti trovi in zona promozione, con due perse nelle retrovie. Rivedere i colori amaranto ad un certo livello è per me motivo di gioia perchè mi riporta ai fasti del passato e comunque i valori veri delle squadre si vedono verso la parte finale della stagione, l’inizio conta veramente poco e poi ci sono sempre i play off.

Il rosso a Menez? Evitabile, ma un giocatore deve mettere in conto di poter trovare un guardalinee permaloso o un arbitro intransigente”.