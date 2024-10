Caos Giunta, il Pd insiste e chiede la conferma di 3 eletti. Falcomatà all’angolo

Contrariamente a quanto riportato in precedenza, la riunione in casa del Pd si è conclusa all’ora di pranzo e non nel primo pomeriggio. L’esito era quello che si annusava nell’aria: secondo quanto raccolto, i dem risponderanno alla proposta del sindaco Falcomatà chiedendo la conferma di 3 tra i 4 assessori attuali, senza peraltro fare specifica menzione di chi dei 4 (Lucia Nucera, Rocco Albanese, Angela Martino e Mimmo Battaglia) sarebbe a quel punto l’unico escluso.

Leggi anche

L’intenzione del Pd sarebbe quella di verificare intanto se Falcomatà è d’accordo o meno con la controproposta, e successivamente dopo ulteriori incontri e dialoghi interni, fare la terna dei nomi al primo cittadino. La situazione sembra quindi essersi cristallizzata nel modo peggiore per Falcomatà: dare l’assenso al Pd per fare un tris di nomi solo di assessori uscenti significherebbe successivamente dover dare lo stesso placet al gruppo Democratici e Progressisti, con tanti saluti non solo all’azzeramento della giunta ma anche ad un rimpasto abbondante.