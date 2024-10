Giuseppe Colucci: ‘Reggina forte, caparbia e ben costruita’

Un grande stagione quella del 2004-2005 con la maglia amaranto e la Reggina in serie A. 30 presenze e 5 gol di cui uno alla Juventus, meno fortunato il suo ritorno nel gennaio del 2013. Giuseppe Colucci è intervenuto a “Buongiorno Reggina”, parlando di passato e di presente amaranto:

“Ho visto una Reggina, forte, caparbia, costruita bene. Sono stati presi i giocatori giusti per la categoria che nei campionati precedenti hanno fatto sempre bene. La disponibilità economica aiuta e quindi si ha più possibilità di acquistare giocatori forti. In questo momenti lavoro per l’Empoli facendo scouting a livello anche internazionale.

In questa Reggina chi mi somiglia? Direi Sounas. E’ dinamico, non ha grandi qualità tecniche per esempio nell’ultimo passaggio, ma si fa rispettare molto dagli avversari, certamente in serie C è uno che può fare la differenza.

Essendo tornato in questo periodo in Italia, sono venuto a Reggio a vedere quella che ritenevo la partita più importante e poi per me è sempre un piacere. Non sono uno che fa molti complimenti, ma sapete cosa significhino per me questa città e questa squadra. In quell’anno con la Reggina c’era un grande spogliatoio. Ricordo Bonazzoli, Balestri, Soviero e tanti altri. Aneddoti in particolare non ce ne sono, c’era invece tanto lavoro e tanto divertimento grazie ad un grande tecnico come Mazzarri”.