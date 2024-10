Giuseppe Silvaggio nominato Ambasciatore di pace per la Calabria nel mondo

Investitura di Ambasciatore di pace per la Calabria a Roma per il giovane criminalista forense

Il giovane criminalista forense Giuseppe Silvaggio è stato proclamato ieri “Ambasciatore di pace per la Calabria nel Mondo” a Roma, durante una serata di gala a Casale Tor di Quinto, nell’ambito della terza edizione del Progetto Pace del Centro Studi Averroé.

Silvaggio è stato insignito dell’autorevole riconoscimento durante l’evento che ha assegnato premi a personaggi della cultura, della società civile e della politica che si sono distinti nella promozione del dialogo tra cultura araba e pensiero occidentale, alla presenza di diverse istituzioni nazionali e internazionali. A fare gli onori di casa la promotrice dell’evento, l’onorevole Souad Sbai, presidente del Centro Culturale Averroè, cittadina italiana originaria del Marocco, che ha premiato personalmente i vari vincitori.

La premiazione – avvenuta proprio il 22 maggio, data che rimarrà indelebile nella mente del giovane criminalista forense calabrese – è stata motivata dal fatto che Silvaggio nel corso degli anni si è distinto nell’impegno costante e assiduo in difesa e nella tutela dei diritti umani, non lesinando tempo, vicinanza e solidarietà verso i deboli, gli indifesi, gli ultimi e lottando per la legalità e per il rispetto dei principi fondamentali della Carta Costituzionale.

Il tutto è motivo di grande orgoglio per lui giovane calabrese, legato da un amore viscerale per la sua Calabria, per i suoi conterranei e per Maierato, il paese dove vive e dove svolge la sua professione.