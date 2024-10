Giusy Versace: Wondergiusy diventa un audiolibro

Giusy Versace legge Wondergiusy! Nasce infatti la versione audio del libro illustrato per ragazzi, scritto nel 2018 dall’atleta paralimpica per la casa editrice Mondadori e che narra le gesta di una supereroina dotata del potere del sorriso e di un paio di gambe alate, sempre pronta ad aiutare il prossimo e a salvare chi si trova in difficoltà.

L’audiolibro di Wondergiusy sarà disponibile da giovedì 3 settembre e scaricabile dall’App Storytel, la prima piattaforma europea di audiolibri e podcast disponibile su Apple Store per iOS e su Google Play per Android.

“Ho deciso di rendere Wondergiusy un audiolibro così da abbracciare anche il vasto mondo dei non vedenti, ed in generale per raggiungere quanti più giovani possibile. L’ho letto e interpretato di persona perché voglio far capire ai ragazzi che non sono un personaggio inventato ma reale: certo, non sono in grado di volare, ma sicuramente posso insegnare a guardare oltre le difficoltà e cercare di trasformare un episodio traumatico in una nuova occasione di vita. E’ stata una bellissima esperienza, diversa e più complicata rispetto ai “voiceover” che facevo quando lavoravo in televisione, ma i tecnici mi hanno detto che me la sono cavata molto bene … la cosa più divertente e difficile è stato leggere e cantare in rima una canzone rap. La mia speranza è quella di riuscire a trasmettere, anche attraverso la mia voce, la stessa positività con cui ho pensato, scritto ed ora interpretato questo libro”.