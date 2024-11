Gizzeria si prepara ad ospitare il campionato del mondo di Kitesurf

Un mare cristallino, una spiaggia grande, tramonti splendidi e un territorio ancora selvaggio tutto intorno: è Gizzeria, in Calabria, sulla costa tirrenica catanzarese.

È questo lo scenario naturale meraviglioso che ospiterà il campionato del mondo di kitsurf dall’ 8 al 19 luglio prossimi.

Un tratto di costa che è riuscita a battere le candidature concorrenti di Abu Dhabi e San Francisco (Usa) nell’aggiudicarsi il prestigioso evento.

Un campionato mondiale che arriva a distanza di un anno dal campionato europeo di kitesurf che da tre stagioni consecutive si svolge proprio su questo tratto di Mar Tirreno riscuotendo un enorme successo di pubblico.

Nelle acque antistanti il parco balneare di 15.000 metri quadrati “Hang Loose Beach”, che è organizzatore locale dell’evento iridato, saranno centinaia i riders, provenienti da ogni parte del mondo, a sfidarsi nella formula “kite”, vale a dire una serie di regate, la stessa disciplina del kitesurf selezionata p er partecipare alle Olimpiadi 2020.

Ma l’appuntamento di Gizzeria registrerà anche lo svolgimento di un altro campionato del mondo, quello di “IdroFoil”, una tavola ultramoderna che ripropone il concetto di scivolamento rialzato sull’acqua come quello dei catamarani usati nelle ultime edizioni dell’ America’s Cup.

Si preannuncia, quindi, uno spettacolo senza precedenti, e che sarà offerto anche dalla combinazione delle due competizioni che genereranno il “Kite Racing Grand Slam”, di cui sarà insignito solo il più forte riders di entrambe le specialità di gara. Grazie alle particolari condizioni geomorfologiche del posto, Gizzeria ha, nel periodo primavera estate, un vento termico di buona intensità e costanza, tale da renderla uno degli “spot” con più alta percentuale di vento in Italia. Inoltre gli ampi spazi ed assenza di ostacoli permettono di praticare il kitesurf nel migliore dei modi. Come dire che è il posto ideale per chi ama questa disciplin a sportiva. Ma non sarà solo lo sport il protagonista a Gizzeria nei dieci giorni di gare.

Il parco balneare Hang Loose Beach, per dieci giorni, si trasformerà in un grande parco di divertimento, con diverse discipline sportive e tanto spettacolo, di giorno e di notte.

E, anche quest’anno come in quelli precedenti, si ripeterà l’ “Aloha surf and beach Party”, e la spiaggia calabrese diventerà una spiaggia hawaiana.’