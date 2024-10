Gli americani pazzi per Chianalea: la Cnn la inserisce tra i borghi più belli d’Italia

Chianalea tra i borghi più belli d’Italia. L’ultima conferma di quanto sia unico e incantevole lo scenario del borgo incastonato all’interno di Scilla, arriva dalla Cnn.

La rete all news americana infatti ha stilato una lista dei borghi più belli lungo lo Stivale – meritevoli di essere visti almeno una volta nella vita – per “la cucina, l’arte, il paesaggio, la storia”.

Da nord a sud dello Stivale, il portale ha scelto i 20 paesini più belli d’Italia per l’ottimo cibo, l’arte, la suggestività del paesaggio, le coste, le montagne, le vallate, la cultura.

Tra i 20 luoghi scelti dalla Cnn c’è anche Chianalea, oramai conosciuto a livello nazionale e non solo per una bellezza che lascia estasiati.

Nella lista ci sono, assieme a Chianalea, Cornello dei Tasso, piccola frazione del comune di Camerata Cornello, in provincia di Bergamo, descritto come “un borgo medievale da fiaba, dove il tempo sembra essersi fermato” e Scanno, in Abruzzo, “un paradiso rurale”. C’è poi Castelrotto, in Alto Adige “dove parlano un dialetto strano” e Marettimo, nelle Egadi, “un rifugio in tutti i sensi”.

LISTA COMPLETA

Secondo la rete all news dunque i paesini più belli e che meritano di essere visitati almeno una volta sono:

Pietrapertosa

Marina Corricella

Ricetto di Candelo

Marettimo

Chianalea di Scilla

Scanno

Pienza

Bosa

Calcata

Manarola

Marzamemi

Sperlonga

Castelrotto

Cornello dei Tasso

Carloforte

Civita di Bagnoregio

Ginostra

Cetona

Malcesine

Ventotene