Reggio, il Nuovo Laboratorio Lirico al GOM tra le termoculle della TIN

Di seguito il comunicato stampa della direzione del Nuovo Laboratorio Lirico di Reggio Calabria.

Momento di solidarietà e preghiera al GOM di Reggio Calabria questo giovedì mattina tra Natale e Capodanno.

Al quinto piano del massimo ospedale cittadino le termoculle del reparto di Terapia Intensiva Neonatale, sotto invito dell’Associazione “Eracle” nella persona del Presidente Dott. Arturo Callegari e della Divisione di Neonatologia, si sono esibiti in una performance informale i solisti del Nuovo Laboratorio Lirico di Reggio

Calabria.

Melodie di Natale e di richiamo al momento di festa che stiamo vivendo per bambini e madri del reparto, come atto di condivisione del bello e per regalare un

momento di serenità e pace tra un canto ed un augurio speciale.

Grazie agli artisti che hanno dedicato parte del loro tempo per questo atto di generosità per il GOM e per la città di Reggio Calabria.

L’Associazione NLL, tra le più antiche della città, sempre presente nel territorio comunale e metropolitano per momenti di alta condivisione culturale e in questo caso anche di affetto con i solisti: Chiara Tirotta, Gabriella Grassi, Cilla Pipitone, Carmela De Gregorio, Daniele Tirotta, Domenico Santacroce e Filippo Diano, accompagnati al piano dal M° Grazia Maria Danieli per la Direzione del M° Gaetano Tirotta.