Google-Fca, firmato lo storico accordo: costruiranno l’auto che si guida da sola

E’ ufficiale, la Fiat (da un pò di tempo Fca) ha firmato un accordo con Google per costruire d’intesa l’automobile che si guida da sola. Facile pensare a un simile accordo come ad una rivoluzione epocali per tutti gli automobilisti o meglio ‘consumatori’, considerata la passività al volante.

“L’auto senza conducente progettata da Google puo rendere le nostre strade più sicure ed aumentare la mobilità di milioni di persone che non possono guidare. L’obiettivo finale è aiutare la gente ad andare da un posto A ad un posto B spingendo un pulsante” ha spiegato Fca in un comunicato.

Il patto prevede che Fca fornisca a Google un centinaio di minivan della Chrysler – quella che è stata presentata al salone di Detroit con il nome di Pacifica – trasformandola nell’auto di base su cui realizzare la selfdriving car. Un modo per Torino per mettere piede nel mondo della connettività: l’auto senza guidatore e l’immenso patrimonio di dati che si porta dietro.

“Lavorare con Google offre a Fca la possibilità di collaborare con una delle maggiori società tecnologiche al mondo per accelerare l’innovazione nell’industria automobilistica. L’esperienza che tutte e due le aziende acquisteranno sarà fondamentale per offrire soluzioni tecnologiche che daranno grossi benefici ai consumatori”. Ha cosi commentato l’accordo con Google Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fca.

Se avrà successo la sperimentale, sarà avviata la seconda fase, quella della commercializzazione. Google metterà a disposizione un sistema di dati che la circondi l’auto e la protegga. I veicoli autonomi hanno il potenziale di prevenire parte delle 33mila morti che accadono ogni anno sulle strade americane, di cui il 94% causate da errori umani. Le auto senza guidatore di Google sono attualmente testate in quattro città americane.