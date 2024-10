Google Pixel Buds, le cuffie con traduttore integrato in tempo reale – FOTO

Durante la conferenza di ieri Google ha presentato molte novità tra cui alcuni prodotti davvero interessanti come il nuovo paio di auricolari wireless, i Google Pixel Buds.

I nuovi auricolari sono stati studiati per consentire all’utente di avviare rapidamente Google Assistant, che può essere richiamato semplicemente poggiando e tenendo il dito sull’auricolare destro.

Sempre sull’auricolare destro sono posizionati i controlli touch per la riproduzione multimediale. Un tocco per ‘play’ e uno swipe verso destra o sinistra per cambiare canzone. I Pixel Buds possono anche leggere i messaggi in arrivo.

La vera ‘bomba’ però sta nella traduzione istantanea con Google Traduttore di cui è stata anche data una dimostrazione sul palco, con una chiacchierata in inglese e svedese.

Avviata la modalità conversazione sull’app di Translate dallo smartphone, le cuffie ascoltano e traducono le parole del nostro interlocutore e, tenendo il dito sull’auricolare destro, i Buds provvederanno invece ad ascoltare e tradurre le nostre parole.

Modalità funzionante con tutte le 40 lingue supportate da Translate.

I Google Pixel Buds sono dotati di caricabatteria. Le cuffie hanno un’autonomia di circa 5 ore con una singola ricarica, che può arrivare a 24 ore con le ricariche disponibili grazie al case. Inoltre, sono dotate di un sistema di ricarica rapida che garantisce 1 ora di autonomia con 10 minuti di ricarica.

Al momento non è prevista la commercializzazione delle cuffie Pixel Buds al di fuori di Stati Uniti, dove saranno vendute a 159$.