‘Ndrangheta, Governale (DIA): “La mafia è una questione (anche) settentrionale”

Nel pomeriggio di oggi, martedì 26 novembre, alle ore 14:00, si è riunita la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. L’Aula del V piano di Palazzo San Macuto, ha visto l’audizione del direttore della Direzione investigativa antimafia, Giuseppe Governale.

Ad affermarlo è il direttore della Direzione investigativa antimafia, Giuseppe Governale di fronte alla Commissione Antimafia.

A gennaio l’operazione Geenna ha investito anche la Valle d’Aosta. Un radicamento, quello delle mafie al nord, che non ha risparmiato la Pubblica amministrazione – prosegue Governale – la costante è che i professionisti cooperano in una area grigia operando, anche con funzionari infedeli della Pubblica amministrazione: la corruzione è l’anello di congiunzione”.

“Nelle regioni di elezione la presenza mafiosa punta al controllo del territorio attingendo ad un vivaio di giovani leve, nei confronti dei quali si propone come alternativa allo stato offrendo assistenza e welfare. Diverso l’approccio al centro nord dove la prospettiva della massimizzazione del profitto diventa più completa. La ‘ndrangheta ha replicato le strutture di base calabrese e impiantato strutture di coordinamento in Lombardia e in Liguria collegate alle case madri d’origine, un radicamento che continua, trapiantando nel cuore dell’opulento nord le succursali delle sue organizzazioni criminali.

Per Governale, il profilo dei soggetti che cadono nelle maglie della criminalità è quello spesso di imprenditori in difficoltà che si mettono a servizio della criminalità mafiosa.

Nel 2018 la Lombardia è al primo posto in questo senso, al terzo il Lazio, poi l’Emilia Romagna.

I paesi europei non vedono la priorità di questa lotta alle organizzazioni criminali più generali e vaste, ma si concentrano a combattere i singoli fenomeni, come droga e frodi. Governale spiega però:

“Serve una presa di posizione contro una micro cultura mafiosa: la mancanza di allarme sociale al nord, ha portato ad anestetizzare la coscienza collettiva nei confronti delle mafie. Il caso dell’Emilia è emblematico di questa sottovalutazione. Una serie di connotazioni che non possono essere banalizzate o edulcorate. Dai primi anni ’90 gli scioglimenti degli enti locali hanno passato i 500 comuni con 60 sciolti più volte, la gran parte in Calabria (170), poi Campania e Sicilia (120); 3 in Piemonte, uno in Liguria, uno in Lombardia, uno in Emilia Romagna. È necessario convincere l’Europa che bisogna inserire la lotta alla criminalità organizzata tra le priorità”.

“Le misure di prevenzione personale e patrimoniale puntano all’aggressione dei patrimoni che è quello che più temono i mafiosi. Nel 2018 e fino al 31 ottobre 2019 sono state 83 le proposte avanzate dal direttore della Dia, più 40 inoltrate su delega attività giudiziaria; in totale più di 120 proposte di misure di prevenzione patrimoniale avanzate nei confronti di mafiosi o di prestanome”.

“Contemporaneamente la Dia ha sequestrato un totale di 1,7 miliardi di euro e confiscato beni per 2,7 miliardi. A questo si aggiungono i patrimoni colpiti a seguito di procedimento penale per un totale di 840 milioni come sequestri e 45 milioni come confisca”.