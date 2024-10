[GRAFICA] Reggina-Monopoli, la probabile formazione amaranto: dubbi nel mezzo

“Trasferta casalinga” per la Reggina. Gli amaranto, costretti alla migrazione anche per un match programmato in casa, “ospiteranno” il Monopoli allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Pugliesi ancora a secco di vittorie in campionato, dopo il pareggio a Potenza e la sconfitta, nel turno infrasettimanale, in casa contro il sorprendente Rende.

LE ULTIME – Cevoli dovrà fare a meno ancora una volta di Peter Zivkov, ancora alle prese con il guaio alla caviglia che lo ha costretto ai box alla vigilia del match interno col Bisceglie. Ancora out dai convocati anche Alessio Viola, indietro di condizione, ed il terzo portiere Morabito: solo Confente e Vidovsek gli estremi difensori a disposizione del tecnico ex Renate.

LE SCELTE – Il trainer riminese non dovrebbe apportare molte variazioni rispetto all’undici che ha superato i nero-azzurri. Si ripartirà allora da Confente in porta e, presumibilmente, la linea difensiva di sabato scorso, con Conson e Solini centrali e Kirwan e Mastrippolito sulle fasce. Occhio, però, alle quotazioni di Redolfi, che insidia l’ex Siena. A centrocampo, tuttavia, vi sono i maggiori dubbi: ad oggi Petermann, Salandria e Bonetto risultano in vantaggio, rispettivamente, su Zibert, Marino e Franchini ma non sono escluse sorprese dell’ultima ora, in particolar modo per quanto riguarda i giovani cresciuti in Inter e Sassuolo. In avanti, invece, intoccabile il tridente Sandomenico-Maritato-Tulissi.

