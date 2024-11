Gran finale dei reggini, play off a un passo

Vince e convince la Vis Reggio Calabria nell’esordio casalingo della fase a orologio. Il Basket Gela torna a casa con le pive nel sacco e deve inchinarsi ai reggini esattamente con lo stesso punteggio del match disputatosi meno di un mese fa in regular season.Un successo meritato quello del quintetto bianco/amaranto che, in una gara sostanzialmente equilibrata, ha condotto le danze per lunghi tratti, imprimendo la solita accelerata finale ormai marchio identificativo di questa squadra.Per i primi tre quarti la Vis è quasi sempre stata avanti nel punteggio, ma i nisseni, trascinati da un sontuoso Grillo, sono rimasti attaccati nel punteggio, operando il sorpasso a 7 dalla fine (58-59) con un canestro di Emanuele Caiola. Da quel momento Grasso e compagni hanno stretto le maglie difensive, piazzando un parziale di 11-2 che ha indirizzato l’incontro in loro favore. Decisivo in questo frangente un 5-0 timbrato da Tramontana (top scorer dei reggini con 17 punti) grazie a una bomba e ad una penetrazione vincente a 3 dalla sirena finale.In doppia cifra fra i padroni di casa anche i fratelli Costa (16 punti per Riccardo, 11 per Dario) e capitan Grasso, autore di 12 punti. Anche Vozza e Carnazza, entrambi a referto con 8 punti, hanno offerto un contributo prezioso alla causa.Da segnalare l’ottimo 57 % complessivo con cui la Vis ha tirato dal campo: 25 su 42 da 2 e 5 su 11 da 3 punti.Con questa splendida vittoria gli uomini di coach D’Arrigo hanno praticamente ipotecato i play off. Manca solo la matematica al raggiungimento della post season.Domenica prossima derby d’alta classifica a Cosenza contro la Nertos.Vis Reggio Calabria – Basket Gela 74-68 (21-18, 19-21, 18-16, 16-13)Vis Reggio Calabria: Vozza 8 (3/5), Tramontana 17 (7/9, 1/2), Grasso 12 (2/7, 2/4), Carnazza 8 (1/3, 2/4), R. Costa 16 (8/10, 0/1), D. Costa 11 (3/6), Barrile 2 (1/2), Suraci. Allenatore: D’Arrigo. Tiri Liberi: 9/14 – Rimbalzi: 29 22+7 (Grasso 8) – Assist: 18 (Vozza 6).Basket Gela: Giusti 15 (4/6, 2/9), Occhipinti 2 (0/2, 0/2), Festino 5 (2/7, 0/4), Grillo 17 (8/10, 0/1), E. Caiola 19 (9/12, 0/1), Sanfilippo 10 (2/2, 2/2), N.E.: E. Caiola, G. Caiola. Allenatore: Anselmo.Tiri Liberi: 6/11 – Rimbalzi: 25 19+6 (Grillo 10) – Assist: 18 (Giusti 6)Arbitri: Micino di Cosenza e Nocera di Catanzaro.