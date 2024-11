Grande partecipazione per il “torneo dei rigori” alla Gilda degli artisti

Venerdì 18 settembre durante “La Giostra degli Artisti”, tenuta presso la Gilda degli Artisti di Reggio Calabria, ha avuto luogo la premiazione del “Torneo dei Rigori 2015” con la presenza di tutto il comitato organizzatore dell’evento sportivo.Grande partecipazione anche in questo appuntamento che ha visto, oltre al consueto spazio di palco aperto agli artisti che si tiene alla Gilda, l’incontro degli sportivi che hanno preso parte al torneo e appassionati che, fino alle prime ore del mattino, si sono amichevolmente sfidati in una competizione canora.

“Il nostro dialogo continua con tutte le persone che vogliono qualcosa di migliore intorno a loro” ha commentato il capo-gilda della Gilda degli Artisti, il BaK “abbiamo portato avanti un calendario estivo che ha continuato a spaziare dall’arte allo sport: da workshop artistici tenuti da importanti artisti reggini fino ad un torneo sportivo, passando per le consuete serate di intrattenimento. La Gilda rimane una vera voce indipendente nel panorama italiano, dovendo dire “grazie” solo al sostegno dei nostri gildati ed la gente che ci segue tramite il web.”

In questa calda estate reggina un’offerta decisamente fuori dal coro è quella della Gilda degli Artisti quindi, che non a caso ha registrato anche un notevole afflusso di curiosi dall’estero e da altre città italiane: da Londra a Madrid, passando per Lombardia, Toscana, Puglia e la vicina Sicilia, sono venuti a visitare quella che ogni settimana è scenario di trasmissioni via web, spettacoli e momenti di aggregazione basati sul gioco intelligente.

Il Torneo dei Rigori si conferma una realtà di rilievo nel contesto reggino, registrando quest’anno la partecipazione di ben 24 squadre che si sono avvicendate sullo spazio esterno della Gilda degli Artisti per tirare 3800 rigori in tutta la durata del torneo. Numeri impressionanti che hanno visto vincitori la squadra “Ludos”, secondi classificata la squadra “Club Arcudi” e sul gradino più basso del podio la squadra “Albatros”.

Per tutte le informazioni riguardo La Gilda degli Artisti e l’evento sportivo è sufficiente visitare il sito www.gildaartisti.org o cercare il riferimento sui social network più diffusi.