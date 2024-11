Grande successo per la sagra del cinghiale svoltasi a S.Stefano in Aspromonte

Grande successo per la seconda edizione della Sagra del Cinghiale, svoltasi a Santo Stefano in Aspromonte, sabato 22 ottobre. L’evento, promosso dalla Consulta Giovanile, in collaborazione con il Comune e con altre associazioni territoriali, ha infatti registrato oltre un migliaio di presenze confermandosi per il secondo anno consecutivo come evento di prim’ordine del comprensorio aspromontano.

Ad allietare la serata, la coinvolgente esibizione degli Eliakos, che hanno animato la platea a suon di canti e balli folkloristici, apprezzatissimi anche dal pubblico giovanile;

Tantissimi gli attestati di stima e i complimenti ricevuti per l’organizzazione curata nei minimi dettagli e per le specialità gastronomiche che nei diversi stand venivano proposti.