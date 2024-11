Grande successo per FNM Events, il nuovo format di eventi ideato dal direttore di Fashion News Magazine Barbara Molinaro

di Daniela Bonanno Conti – “La bellezza quando si associa alla femminilità rende una donna potente oltre ogni misura”. Grande successo per il lancio di FNM Events, il nuovo format di eventi ideato da Barbara Molinaro, Direttore di Fashion News Magazine. Il primo appuntamento è avvenuto nel cuore di Roma, nella splendida cornice dell’ Accademia l’Oreal. L’evento è stato realizzato in associazione con AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma e con il Patrocinio di AltaRoma, Roma Web Fest, Giffoni Academy, Enzo Miccio Academy, Accademia del Lusso, Unione Cultura e Turismo. Per i presenti alla manifestazione si è trattata di una giornata all’insegna della moda, del glamour e della bellezza. Infatti, erano numerosi i corner con esperti di bellezza l’Oreal che nella giornata erano a disposizione degli invitati per consigli e varie dimostrazioni. Hair stylist, make up artist, nail artist ed esperti della bellezza della pelle hanno prontamente svelato anche alcune delle tendenze moda in occasione delle feste e diversi “trucchi” di bellezza per valorizzare la nostra immagine. Per gli amanti del food, invece, è stato un bel momento, quando una tra le cake designer più famose al mondo, Kelly Evans, ha rivelato le nuove tendenze nel settore della pasticceria e ha realizzato dolci dal vivo che sono stati prontamente gustati dagli invitati. Inoltre il ristorante Sa Cardiga ha offerto le sue specialità sarde. Presenti alla manifestazione personaggi dello star system come: Fioretta Mari, Andrea Roncato, Anna Pettinelli, Jacopo Sipari di Pescasseroli, Eleonora Albrecht, Elena Ossola, Antony Peth, giornalisti, appassionati di moda e bellezza e addetti ai lavori. Il direttore di Fashion News Magazine ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti di come è andata questa giornata. L’idea alla base del format di FNM Events è di fondere insieme il concetto di glamour e relazioni pubbliche, come in una festa elegante tra amici, un modo per coccolarsi, scambiare idee e contatti. La nostra idea è stata apprezzata da molti altri brand noti, e prevedo un 2015 fitto di eventi”.