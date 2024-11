Grande successo per il New Opening di Primadonna Collection. Online tutte le foto dell’evento!

Grande successo per il New Opening di Primadonna Collection che ha confermato le aspettative con l’apertura del nuovo punto vendita a Reggio Calabria, in Corso Garibaldi 179/181, attirando a se centinaia di persone.L’evento, animato da un frizzante Cocktail Party e dal DJ Set di Peppe Lucisano ha testimoniato il forte appeal del marchio sul territorio.Lo store, sviluppato su tre superfici, con uno spazio espositivo di circa 80mq, rappresenta la summa del concept Primadonna Collection: i prodotti in vendita vengono esaltati da un design degli interni ideato ad hoc per rendere la shopping experience Primadonna Collection unica ed irripetibile!I numerosi amanti del noto marchio, in occasione del New Opening Party, hanno potuto acquistare i prodotti della nuova collezione autunno/inverno 14/15 con uno sconto del 20%!Tacchi e plateau maxi, zip oro, suole-carrarmato e borchie e non solo.L’imperativo per questa stagione fredda è distinguersi in ufficio o durante il tempo libero, il lusso dei dettagli è il punto di forza di uno stile ultra-femminile e raffinato, con un pizzico di brio ed aggressività.Anche l’abbigliamento della linea apparel segue questo trend, con maxi stampe effetto-mirror, leggings laminati e comodissimi completi sporty-chic, per brillare di luce propria in qualsiasi occasione!Anche per accessori e capispalla, trend super luxury: maxi-collier, occhiali specchiati da diva, caldi duvet in colori fluo e gilet fake-fur, per una nuova golden era dello stile, quello firmato Primadonna Collection!CLICCA QUI PER GUARDARE LE FOTO DELL’EVENTO