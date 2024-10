Grande successo per la prima tappa del Reggio Karaoke Festival, l’originale evento dedicato al fenomeno canoro giapponese. Il primo appuntamento del festival, giunto alla sua terza edizione, ha registrato il tutto esaurito, grazie anche alla frizzante conduzione del cabarettista Giorgio Casella e della cantante Nadia Labate, affiancati da Emanuele Romeo, animatore e presentatore.

Sono stati ben undici i protagonisti della gara, ma solo sette si sono aggiudicati il passaggio al turno della seconda tappa a seguito del punteggio ottenuto da una giuria d’eccezione: Nino Porcino, di Porcino & Ligato, sponsor della manifestazione; Nadia Romeo, musicista e presidente dell’associazione Musica Insieme; Nino Cogliandro, musicista, cantante e arrangiatore ed Erika Custoza, vincitrice della seconda edizione del Reggio Karaoke Festival. Questi ultimi hanno affascinato il pubblico e impreziosito la serata con due performance musicali.

Per i sette cantanti più votati (Francesco Pagano, Ilaria Simone, Ketty Cristiano, Antonio Monorchio, Giuseppe Orestano, Paolo Surace e Giuseppe Corrado), che hanno – così – guadagnato l’accesso alla prossima fase della gara e la corsa al primo premio in denaro (500€ in palio), la sfida continua con la seconda tappa del Reggio Karaoke Festival il prossimo 19 luglio a Palmi, dove incontreranno altri sfidanti. Infatti, sono ancora aperte le iscrizioni alle quali è possibile accedere alla gara in maniera totalmente gratuita (diffidando dalle imitazioni!), ma per scoprire le modalità di partecipazione e tutti gli appuntamenti è necessario visitare la pagina Facebook dedicata alla terza edizione del Reggio Karaoke Festival.