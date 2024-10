Grande successo per la Trentaseiesima Rassegna Teatrale Città di Pellaro

La passione per il teatro non si ferma qui: la Piccola Compagnia del Teatro prosegue lo straordinario viaggio artistico con nuovi appuntamenti

Successo per la Trentaseiesima Rassegna Teatrale Città di Pellaro ma La Piccola Compagnia del Teatro di Pellaro non si ferma!

La Trentaseiesima Rassegna Teatrale Città di Pellaro si è conclusa in un trionfo di emozioni, arte e passione. Ogni serata è stata una celebrazione del teatro amatoriale, un momento di incontro e di condivisione che ha coinvolto artisti, organizzatori e, soprattutto, un meraviglioso pubblico.

È con immensa gratitudine e profondo affetto che l’Organizzazione desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questa edizione, trasformandola in un evento memorabile.

La Bellezza degli Spettacoli

Gli spettacoli che hanno animato la rassegna sono stati una vera e propria esplosione di creatività e talento. Ogni compagnia ha saputo portare sul palco opere che hanno fatto vibrare le corde dell’anima, alternando momenti di intensa riflessione a scene di pura comicità, fino a farci sognare e divertire.

Dalla frizzante apertura con “Non ci criu ma mi schiantu” all’esilarante “Gazzella Veloce… in tre minuti” che ha chiuso la rassegna, ogni rappresentazione ha offerto al pubblico un’esperienza unica, dimostrando il potere evocativo del teatro amatoriale.

Particolarmente toccante è stata la serata del 9 agosto, in cui il duo “The Theatre Degart” di Dandy Danno e Diva G ha incantato il pubblico con “Un’improbabile storia d’amore”.

Questa commedia, che racconta l’incontro tra un’elegante vedette di cabaret e un goffo ma tenero personaggio, ha saputo combinare il fascino della commedia vaudeville con la forza visiva della visual-comedy, regalando una performance di rara raffinatezza.

La storia di un amore improbabile tra due persone agli antipodi ha fatto sorridere e commuovere, portando in scena un mix di conquista, disperazione, gioia e leggerezza che ha lasciato il pubblico senza fiato.

Con pochi, ma incisivi gesti, Dandy Danno e Diva G hanno saputo parlare al cuore di tutti, dimostrando come il teatro possa trascendere le parole per toccare l’anima.

Il Calore del Pubblico: Un Coinvolgimento Senza Pari

Il vero protagonista della rassegna, però, è stato il pubblico.

Le numerose persone che hanno affollato il cortile della Scuola Cassiodoro ogni sera hanno dimostrato, ancora una volta, l’amore profondo che lega la nostra comunità al teatro.

Gli applausi calorosi, le risate fragorose e l’attenzione partecipata hanno creato un’atmosfera unica, rendendo ogni spettacolo un momento di connessione autentica tra il palco e la platea.

È stato il pubblico, con il suo coinvolgimento, a dare vita agli spettacoli, a farli brillare di una luce speciale, quella dell’entusiasmo e della passione condivisa.

Un Ringraziamento Speciale alla FITA: Il Cuore del Teatro Amatoriale

Un ringraziamento speciale va alla Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA), il pilastro su cui si fonda il teatro amatoriale in Italia. Senza il loro supporto costante e la loro instancabile dedizione, eventi come la Rassegna Teatrale Città di Pellaro non sarebbero possibili.

La FITA, con oltre 25.000 soci e circa 1.400 compagnie affiliate, rappresenta il cuore pulsante del teatro amatoriale nel nostro paese.

Grazie alla loro collaborazione, ogni anno riusciamo a portare sul palco storie che non solo intrattengono, ma che arricchiscono culturalmente e socialmente la nostra comunità.

La loro missione di promuovere il teatro amatoriale come strumento di coesione sociale è una fonte d’ispirazione e un esempio per tutti noi.

I Prossimi Appuntamenti con la Piccola Compagnia del Teatro: Continuano le Emozioni

Sebbene la Trentaseiesima Rassegna Teatrale Città di Pellaro si sia appena conclusa, la passione per il teatro non si ferma qui. Anzi, la Piccola Compagnia del Teatro è pronta a continuare questo straordinario viaggio artistico con nuovi appuntamenti che promettono di regalare altre serate indimenticabili.

Oggi, 14 agosto, la compagnia farà tappa a Montebello Ionico, portando in scena uno spettacolo che sicuramente saprà catturare e coinvolgere il pubblico locale.

Montebello Ionico, con il suo affascinante scenario naturale e la sua comunità accogliente, sarà il palcoscenico ideale per una serata ricca di emozioni.

Questo evento rappresenta non solo un’occasione per godere del teatro all’aperto in un contesto suggestivo, ma anche per avvicinare nuovi spettatori alla magia del teatro amatoriale.

Ogni esibizione è frutto di mesi di preparazione, di passione condivisa e di un profondo impegno nel portare sul palco storie che possano far sorridere, riflettere e commuovere. Il pubblico di Montebello Ionico avrà così l’opportunità di vivere un’esperienza teatrale intensa e coinvolgente, in cui il talento degli attori si fonde con l’atmosfera unica del luogo, creando un ricordo che resterà impresso nella memoria di tutti i presenti.

Ma le emozioni non finiscono qui.

Dopo l’appuntamento di Montebello Ionico, il 12 settembre sarà la volta della splendida cornice della Villa Comunale di Reggio Calabria.

Questo evento sarà un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del teatro, ma anche per chi desidera trascorrere una serata all’insegna della cultura e dell’intrattenimento in uno dei luoghi più belli e storici della città.

La Villa Comunale, con i suoi giardini curati e l’atmosfera rilassante, si trasformerà in un teatro a cielo aperto, dove le arti sceniche incontreranno la bellezza del paesaggio urbano.

Questo scenario, così carico di storia e di bellezza, aggiungerà un tocco speciale alla nostra esibizione, facendo di questa serata un evento di grande rilievo.

Il pubblico di Reggio Calabria avrà così la possibilità di vivere una serata unica, dove il teatro diventa un momento di aggregazione e di condivisione, in grado di avvicinare persone di ogni età e provenienza attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Ogni spettacolo della Piccola Compagnia del Teatro è un viaggio emotivo, un’esperienza che si arricchisce grazie alla partecipazione e all’entusiasmo del pubblico, profondamente legato alla missione di diffondere il teatro amatoriale, un teatro che non conosce barriere e che è capace di parlare al cuore di tutti.

Questi prossimi appuntamenti sono l’occasione per continuare a farlo, per portare avanti una tradizione che non solo intrattiene, ma che arricchisce culturalmente e socialmente la nostra comunità.

Un Saluto e un Arrivederci

Concludiamo questa edizione della Rassegna Teatrale Città di Pellaro con un sentimento di gratitudine profonda e un forte desiderio di continuare a creare e condividere con voi.

Grazie a tutti voi che avete partecipato, che avete riso, pianto, riflettuto e vissuto con noi queste serate.

Il vostro entusiasmo è il motore che ci spinge a fare sempre di più e meglio.

Non vediamo l’ora di ritrovarvi ai prossimi appuntamenti, per continuare a costruire insieme nuovi ricordi e per lasciarci nuovamente trasportare dalla bellezza del teatro.

Per maggiori informazioni sui nostri prossimi spettacoli:

Cell: 3487760786

Mail: pctteatropellaro@gmail.com

Pagina Facebook: Piccola Compagnia del Teatro di Pellaro

Vi aspettiamo con il cuore aperto e con la voglia di regalarvi ancora tante emozioni. La magia del teatro continua, e noi siamo pronti a condividerla con voi!