Il più grande veliero a 5 alberi al mondo oltrepassa lo Stretto. Reggio saluta la Royal Clipper – FOTO

Molti i fortunati che, nel pomeriggio di ieri, hanno osservato il più grande veliero al mondo oltrepassare lo Stretto. Confuso inizialmente per l’Amerigo Vespucci, a fare bella mostra di sé, è stata invece la Royal Clipper.

Veliero con scafo in acciaio e cinque alberi. Completamente attrezzato ed usato come una nave da crociera, è stata ridisegnata da Robert McFarlane di McFarlane ShipDesign, per Star Clippers Ltd. in Svezia, lo stesso designer che disegnò le prime due navi della compagnia crocieristica.

Star Clippers afferma di essere la più grande “vera nave a vela” costruita da Preussen. Royal Clipper naviga nel Mediterraneo durante l’estate, in inverno invece offre viaggi nei Caraibi attraverso le parti meridionali della zona delle Piccole Antille. A causa delle sue dimensioni, può visitare porti più piccoli che le grandi navi da crociera (a motore) non riescono a raggiungere.

Ispirato al leggendario Preussen, goletta che un secolo fa era la più grande e veloce al mondo, Royal Clipper è oggi l’unico veliero a 5 alberi e 42 vele. Lunga 134 metri, elegante e dotata di ogni confort, la nave ospita 227 passeggeri in ambienti eleganti e accoglienti.

Reggio saluta dunque la Royal Clipper. Appuntamento (forse) alla prossima estate…