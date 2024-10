Granillo: L’impatto con la Gradinata senza i vecchi seggiolini (Foto)

La prima curiosità entrando all’Oreste Granillo era quella di verificare lo stato dei lavori per quello che riguarda il settore di Gradinata (Tribuna Est). Il lavoro di smontaggio è stato celere tenuto conto che i lavori hanno avuto inizio qualche giorno addietro ed è già stato completato.

Come si può notare dalla foto da poco scattata, si vede come il settore sia completamente vuoto ed in attesa dei nuovi seggiolini che, purtroppo, arriveranno solo giorno 23 agosto. Da quel momento si lavorerà giorno e notte per consentire intanto una parziale apertura il primo di settembre, secondo di campionato, prima in casa contro la Cavese, mentre il completamento dovrebbe avvenire per la settimana successiva quando gli amaranto affronteranno il Bisceglie.

