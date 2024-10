Reggina, quel tentativo per Pazzini: e ora?

La Reggina vuole regalare a Mimmo Toscano un attaccante da doppia cifra, e un tentativo il Presidente Luca Gallo, l’aveva fatto qualche settimana fa contattando Giampaolo Pazzini, bomber dal curriculum più che succulento: circa 400 presenze in Serie A, quasi 100 in Serie B con 15 presenze anche in Champions League oltre alla piccola parentesi in Liga spagnola.

La risposta non era stata positiva, con il calciatore (ad oggi sotto contratto con l’Hellas Verona fresco di promozione in Serie A) poco convinto della scelta del doppio salto indietro di categoria, nonostante la proposta più che allettante del club amaranto.

Adesso c’è da aspettarsi un ritorno di fiamma per il calciatore o ci si sta orientando su un profilo simile per importanza e caratura? Sarà una chiusura di mercato molto movimentata..

*foto Pagina Facebook Ufficiale