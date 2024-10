Granillo: effettuato il primo sopralluogo. Le problematiche non mancano

Latella: "Mi auguro che per la prima di campionato lo stadio versi in condizioni ottimali"

Dal 28 di luglio inizieranno i lavori di riposizionamento dei seggiolini in Curva Nord. Su Gazzetta del Sud il resoconto dell’incontro tra la delegazione della Lega con a capo l’ingegnere Carlo Longhi, ex arbitro, oggi componente della Commissione impianti e infrastrutture di serie A e B ed i rappresentanti della sicurezza, del comune, della Reggina.

Solo l’operazione di sostituzione dei seggiolini, i nuovi in amaranto e bianco dovrebbero avere anche la raffigurazione di San Giorgio che uccide il drago, sarà completata in circa venti giorni, ma i lavori sono tanti altri e le problematiche non mancano.

Il prolungamento delle panchine, la sostituzione di ventidue vetri antisfondamento di recinzione del rettangolo di gioco, l’ammodernamento degli spogliatoi, i sanitari. Le dichiarazioni del delegato allo sport Giovanni Latella: “La Lega intende verificare attraverso questo sopralluogo, la corrispondenza dei parametri idonei alla disputa del campionato di serie B. Mi auguro che per la prima di campionato lo stadio versi in condizioni ottimali, l’impresa Pellicanò è qui per questo“. L’ingegnere Longhi probabilmente tornerà più avanti per ulteriori verifiche, visto che i rilievi non sono mancati.