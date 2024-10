Granillo: si stanno per completare i lavori. Uno sguardo al terreno di gioco (foto)

Il Granillo si è rifatto il look per ospitare il campionato di serie B. Per la Reggina la prima in casa si giocherà con il Pescara sabato 3 ottobre, l’esordio assoluto invece è in programma il prossimo 30 settembre per il match di Coppa Italia. Ottenuto l’ok qualche giorno addietro dalla Commissione Impianti Sportivi della FIGC, adesso la piccola preoccupazione è rappresentata dalla tenuta del rettangolo di gioco, visto l’intervento radicale avvenuto sul manto erboso, di fatto totalmente riseminato, dopo aver effettuato l’estrazione della fastidiosa gramigna.

Ad oggi, il terreno di gioco si presenta in queste condizioni. Solo gli esperti sono in grado di stabilire se per la fine del mese sarà in grado di potersi presentare pronto per la prima sfida stagionale.