Reggina-Catania, Granillo verso l’agibilità piena. Il Comune: “Grazie all’impegno dei lavoratori”

La carica dei 15 mila? Per Reggina-Catania si preannuncia un Granillo da serie B, con un pubblico di fede amaranto ancora superiore rispetto alle ultime uscite interne.

Anche e soprattutto se la formazione di Toscano dovesse tornare da Terni con un risultato positivo, è possibile immaginarsi per la delicata e attesa sfida con gli etnei (in programma domenica 29 settembre alle 15) un Granillo che ricorderà da vicino quello della gara play-off con il Monopoli dello scorso maggio, quando sugli spalti erano presenti 15 mila tifosi.

In attesa di capire quando inizieranno i lavori sulla Tribuna Nord in vista della riapertura (possibile che gli interventi verranno realizzati con la rimodulazione dei Patti per il Sud) l’agibilità del Granillo può dirsi finalmente completa.

Di circa 18-19 mila spettatori quindi la capienza dello stadio Granillo dalla gara con il Catania sino a quando la Tribuna Nord non verrà nuovamente riaperta. Mancano ancora le ultime prescrizioni da superare, ma filtra ottimismo considerato che in questi giorni verranno completati i lavori di manutenzione.

Ai microfoni di CityNow, l’amministrazione comunale ha voluto ringraziare pubblicamente i lavoratori Lsu\Lpu che da diversi giorni sono impegnati allo stadio Granillo in attività di manutenzione ordinaria e ripristino dei servizi sanitari.

“Abbiamo un nucleo di pronto intervento al settore Lavori Pubblici che viene utilizzato in simili operazioni. Ci teniamo a ringraziare i lavoratori per il grande impegno profuso, anche in orari fuori da quelli ordinari.

Hanno mostrato grande senso del dovere per venire incontro alle esigenze della Reggina e dei tifosi amaranto ed è grazie a loro che siamo riusciti ad avere l’agibilità dello stadio Granillo.

Alcuni lavori sono in via di completamento, per la gara con il Catania si riuscirà ad avere la piena agibilità, fatta eccezione per la Tribuna Nord. A loro va il plauso da parte del sindaco Falcomatà e nostro”, le parole degli assessori ai Lavori Pubblici Giovanni Muraca e del delegato allo sport Giovanni Latella.