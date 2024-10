Gross 106 si rifà il look: nuovo logo, nuovo sito e adesso anche su WhatsApp

Per non fare mai mancare nulla ai propri clienti, Gross 106 ha avviato un vero e proprio restyling

Da oltre 10 anni Gross 106 è un punto di riferimento a Reggio Calabria e provincia per partite IVA e microimprese.

Il punto vendita di San Gregorio, da sempre al passo con i tempi per non fare mai mancare nulla ai propri clienti, ha avviato un vero e proprio restyling partendo dal logo, passando per il sito, finendo per un ottimo servizio WhatsApp, divenuto quasi indispensabile oggigiorno.

Ricordiamo che il centro all’ingrosso si occupa della fornitura di articoli professionali inerenti i più disparati settori merceologici: dalla ristorazione alla pulizia.

Il restyling di Gross 106

Nuovo logo

Un logo moderno e accattivante. Restano i colori iconici del blu e dell‘arancione, mentre a cambiare è soprattutto il font, più contemporaneo per conferire al design un aspetto fresco. Inoltre, il simbolo è stato racchiuso all’interno del numero 106, creando così un’immagine unica e riconoscibile.

“Siamo entusiasti di presentare il nostro nuovo logo e speriamo che i nostri clienti lo apprezzeranno tanto quanto noi!”.

Nuovo sito

Finalmente online il nuovo sito aziendale! Via il vecchio, dunque, per fare spazio al nuovo.

L’utente si troverà di fronte ad una piattaforma funzionale e responsive (si adatta perfettamente a qualsiasi tipologia di dispostivo). Il nuovo sito è stato progettato per essere facile da usare e navigare, con un design moderno e accattivante che riflette l’azienda reggina.

A portata di clic nuove funzionalità: come la sezione di notizie e un modulo di contatto facile da usare, per rendere il sito ancora più utile.

Adesso anche su WhatsApp

Al giorno d’oggi la comunicazione è fondamentale per mantenere una relazione di fiducia con i propri clienti e WhatsApp è uno strumento rapido e conveniente per farlo.

Con questo servizio, gli avventori potranno contattare l’azienda direttamente tramite WhatsApp per porre domande, richiedere informazioni o assistenza, o semplicemente per avere un contatto più diretto.

Per utilizzare il servizio, è sufficiente salvare il numero 3938136162 nei contatti del proprio telefono e inviare un messaggio utilizzando l’app di messaggistica istantanea.

“Il nostro team di assistenza clienti sarà pronto a rispondere alle vostre domande e fornirvi il supporto necessario. Siamo entusiasti di offrire questo servizio ai nostri clienti e speriamo che possa rendere la vostra esperienza con noi ancora più piacevole e soddisfacente”.

Maggiori informazioni

Cash&Carry Gross 106 si trova in Via Mortara, 13, 89134 San Gregorio RC. Grazie alla sua posizione strategica è facilmente raggiungibile in auto. Si trova a pochi minuti dal centro città.

Dal lunedì al sabato aperto: 7:30 – 13:00 / 14:00 – 19:00

La domenica: 9:00 – 13:00.

Per restare sempre aggiornato su tutte le offerte puoi iscriverti al canale Telegram.

Per visitare il nuovo sito, CLICCA QUI.