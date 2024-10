Guardia di finanza, concorso per 1230 allievi marescialli

Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di N. 1230 allievi marescialli al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per l’anno accademico 2023-2024.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) prova scritta di preselezione, consistente in questionario a risposta multipla di

cultura generale;

b) prova scritta di cultura generale;

c) prova di efficienza fisica;

d) accertamento dell’idoneità psico-fisica;

e) accertamento dell’idoneità attitudinale;

f) prova orale;

g) prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera;

h) valutazione dei titoli.

8. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo.

