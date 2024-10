Happy Run, Versace a CityNow: “Numeri sempre in crescita ma poche ancora le associazioni”

Questo pomeriggio il lungomare Falcomatà di Reggio Calabria si è tinto di rosso grazie alla corsa-camminata senza limiti e diversità, organizzata dall’atleta reggina Giusy Versace, organizzatrice dell’Happy Run.

Una “corsa della felicità per il Natale” ideata e promossa dalla Disabili No Limits.

“Con la vendita dei pacchi gara raccogliamo fondi per comprare dispositivi di tecnologia avanzata come protesi e sedie a rotelle per dare l’opportunità a chi non se lo può permettere di fare sport. L’obiettivo della Happy Run è quello di far uscire di casa i ragazzi disabili e coinvolgere il maggior numero possibile di associazioni. Sono ancora poche le associazioni che rispondo all’iniziativa. I numeri crescono ma si può fare ancora di più”.