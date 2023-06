Helen Doron English School, l'inglese è più facile grazie al metodo cinestetico

E se l’inglese fosse esattamente come l’italiano?

Bhé sarebbe di certo una gran bella soddisfazione. Come fare? Iniziando sin da piccoli, anzi piccolissimi come, ad esempio, si fa alla Helen Doron.

Il franchising dell’English school fra le più note in Italia, con sede anche a Reggio Calabria propone, infatti, ai propri iscritti di apprendere la lingua straniera attraverso un metodo di insegnamento semplice, ma soprattutto naturale, che è molto simile a quello attraverso cui ogni bambino impara la propria lingua madre.

La scuola di Reggio Calabria, unica – per ora – in tutta la provincia, ha sede a Pellaro e sin dalla sua apertura, nell’ottobre 2015, ha riscosso un grande successo fra le famiglie della città, facendo registrare una vera e propria impennata nel periodo pre-Covid. Le cose, adesso, dopo i duri anni della pandemia, stanno finalmente tornando al loro posto e così anche piccoli studenti e adolescenti che hanno voglia di apprendere l’inglese in modo facile, ma soprattutto divertente!

La scuola Helen Doron English School di Reggio Calabria

“Prima di insegnare l’inglese – ha spiegato la dirigente Cinzia Mete a CityNow – ai nostri ragazzi vogliamo trasmettere i valori fondamentali che caratterizzano la vita di ogni individuo. La nostra – ha proseguito – è una metodologia che non trova eguali sul territorio e si tratta, a tutti gli effetti, di un “insegnamento ludico”, strutturato affinché i bambini frequentino con piacere le lezioni e non vedano l’ora di prendervi attivamente parte”.

Proprio per questo motivo, ogni classe è composta da massimo 8 bambini. In questo modo le docenti hanno la possibilità di lavorare non solo in gruppo, ma anche individualmente con ognuno di loro, garantendo un servizio di qualità.

Le lezioni, inoltre, si svolgono con l’impiego del metodo cinestetico, privilegiando dunque la musica, il movimento ed i sensi. Si apprende attraverso l’esperienza diretta, senza barriera, coinvolgendo tutti i sensi, con un particolar occhio di riguardo all’udito, al tatto e all’interazione, rinforzando positivamente ogni sforzo che lo studente compie.

Presente sul territorio da circa 8 anni, al franchising, con sede a Pellaro, che collabora già da tempo con diversi istituti sia pubblici che privati, è stata affidata la gestione dell’area Calabria e Basilicata.

La cerimonia di consegna dei diplomi

La Helen Doron English School di Reggio Calabria, oltre a vantare un modello educativo innovativo, è una scuola che coinvolge i genitori degli studenti a 360°. Ne è un esempio la piéce portata a teatro, nel pomeriggio di lunedì, da parte degli studenti da 1 a 17 anni.

“I bambini del nostro corso teatrale – ha raccontato la dirigente – si sono impegnati tantissimo non solo nell’apprendere un corposo vocabolario, ma sono riusciti anche a recitare in lingua una storia basata sull’amicizia che vedeva come protagonisti cani e gatti. Con quest’opera abbiamo voluto trasmettere loro un’importante lezione: quando parliamo di linguaggio, non esistono barriere, in qualunque modo si possono comunicare i propri sentimenti, in particolar modo quelli di amore e amicizia”.

Sul palco del centro Civico di Pellaro, gremito per l’occasione, hanno debuttato i piccoli corsisti di 1 anno, fino ai ragazzi di 17, che hanno potuto sfoggiare la loro preparazione di fronte ad amici e parenti.

“Dopo 3 anni di consegna dei diplomi al chiuso – ha aggiunto Cinzia – non potevamo più esimerci dal tornare a contatto con le famiglie dei nostri ragazzi che sono stati impeccabili. È stata per tutti una grande soddisfazione”.











I programmi per il nuovo anno didattico

In continuo movimento, chiudendo l’anno 2022/23 la Helen Doron English School è già al lavoro per programmare il lavoro “di domani”. Non a caso, tutte le insegnanti sono altamente preparate a livello linguistico (pur non essendo tutte madrelingua) e formate direttamente dalla casa madre, oltre che selezionate secondo imprescindibili attitudini.

I corsi, disponibili per i bambini dai 3 mesi fino ai 19 anni, sono costantemente rinnovati e l’équipe pedagogica lavora per renderli sempre più interessanti ed appetibile, oltre che efficienti da un punto di vista formativo.

“La nostra formazione – ha concluso la dirigente – non è amorfa, bensì partecipativa. Le docenti, in primis, sperimentano attraverso continui corsi di aggiornamento, quello che andranno poi a fare in aula con i ragazzi. Where Children Come First, è a capo della nostra pedagogia, dove il bambino si sente amato, apprezzato e valorizzato”.

E per il 2023/24:

“Ci stiamo preparando al nuovo anno con le pre-iscrizioni che scadranno a metà giugno. I corsi per il nuovo anno partiranno ad inizio ottobre”.

