Hospice Day, le associazioni reggine: “L’Hospice rende felici!”

L’Hospice rende felici. Il messaggio, al termine della conferenza stampa di presentazione dell’Hospice Day 2017, è questo.

La felicità trasmessa dall’Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria e del suo staff contagia tutti, associazioni, mondo universitario, club service e cittadini.

Questa mattina, al Lido Piro Piro in via Marina a Reggio Calabria si è tenuto l’incontro che ha visto protagoniste associazioni e realtà varie da sempre vicine alla Fondazione “Via delle Stelle“.

L’Open Day, evento divenuto ormai tradizionale per l’Hospice, giunto alla sua terza edizione, rappresenta l’opportunità offerta a tutta la popolazione di conoscere una struttura che opera in un settore della sanità particolarmente delicato da ormai 10 anni.

“E’ diventato ormai un appuntamento fisso, una vera e propria tradizione – spiega il presidente della Fondazione “Via delle Stelle” dott. Vincenzo Trapani Lombardo – E’ importante che la gente veda quello che l’Hospice realizza con i pochi mezzi che ha a disposizione. Abbiamo bisogno della partecipazione e della vicinanza della città. Oltre all’attività sanitaria in Hospice si svolgono moltissime attività culturali. Lo scopo è sempre lo stesso: migliorare la qualità della vita e far stare sempre meglio i nostri pazienti”.

Tra le realtà coinvolte per l’Hospice Day 2017, in programma sabato 17 giugno all’Hospice, l’Università “Dante Alighieri”, l’Accademia del tempo libero, associazioni del mondo del volontariato, i Club Service della città di Reggio Calabria, Lions, Kiwanis e Rotary, Fidapa, e B&S.

L’evento prevede spazi musicali e dedicati alla lettura curati da Cristina Caridi, dalla scuola di musica “Preludi” di Giovanna Crucitti, dal Comitato libero attivo Ecokerò, e dall’Associazione Fedora. Inoltre è programmato un breve spettacolo teatrale con Tiziana Calabrò e Eleonora Uccellini. La giornata sarà l’occasione per l’inaugurazione della nuova libreria donata all’Hospice dall’associazione Culturale “Pitagora”.

I volontari e gli operatori dell’Hospice garantiranno un momento ricreativo: gara di dolci ed uno informativo sulle cure palliative.

Infine ci sarà lo spazio per il periodico “HMagazine” a cura di Vincenzo Comi e Daniela Liconti e per “Lo scorrere delle emozioni “ di Antonio Melasi.

Tutto il programma sarà condensato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e darà la possibilità agli ospiti di conoscere l’Hospice e l’impegno di tutti gli operatori profuso, non solo, nel garantire un adeguata assistenza sanitaria ai pazienti ricoverati, ma anche ad offrire, agli stessi ed ai parenti, momenti ludici e culturali finalizzati alla migliore qualità di vita, obiettivo principe della struttura.

All’incontro, moderato dal giornalista Vincenzo Comi, hanno preso parte il presidente dott. Vincenzo Trapani Lombardo, il dott. Giuseppe Giannetto dell’associazione Pitagora, Giovanna Crucitti dell’associazione Ekokerò, l’attrice Tiziana Calabrò, Silvia Santoli dell’associazione Fedora.