Nuova proposta in Hostaria: ecco un connubio divers,o ma di cui non potrai più farne a meno. Carciofi saltati in padella e anelli di calamari panati, una invenzione dello chef che non smette mai di elaborare nuovi piatti, sperimentando con idee innovative e sempre piene di gusto e bilanciamento alimentare. Perché all’Hostaria dei Campi il cliente si senta sempre coccolato e a casa.

Hostaria dei Campi via Reggio Campi – Reggio Calabria – Puoi prenotare allo 0965.324003