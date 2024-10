All’Hostaria dei Campi, la pizza per gli amanti dei sapori decisi

L’Hostaria dei Campi, nota per la sua capacità di trasportare i clienti in diverse destinazioni culinarie con solo un morso. Con l’introduzione della nuova pizza “La Greca” nel loro menù, l’Hostaria dei Campi promette di soddisfare non solo il palato ma anche l’anima viaggiatrice di ciascuno. Una vera celebrazione dei sapori classici greci, perfettamente adattata al gusto italiano. Gli ingredienti sono una meticolosa selezione che rispecchia la ricchezza gastronomica delle isole greche. Olive nere, succosi pomodori pachino, cipolla di Tropea croccante, basilico aromatico e mozzarella filante si combinano per creare un piatto che è tanto semplice quanto esplosivo nel gusto. Ogni boccone è un passo avanti nel vostro viaggio sensoriale nelle calde isole dell’Egeo.

Personalizza la tua esperienza

Per coloro che desiderano aggiungere un ulteriore tocco di carattere alla loro pizza, l’Hostaria dei Campi suggerisce di arricchire “La Greca” con capperi, origano fresco e un pizzico di peperoncino. Questi aggiunti non solo intensificano il sapore ma aggiungono quel pizzico di audacia che può trasformare una semplice cena in una festa per i sensi.

Consapevole delle diverse esigenze alimentari, l’Hostaria dei Campi offre anche la pizza “La Greca” in versione senza glutine. Questa alternativa assicura che nessuno debba rinunciare al piacere di una buona pizza, permettendo a tutti di godersi un’esperienza gastronomica inclusiva e senza compromessi.

“Siamo anche ristorante di carne e di pesce“

Hostaria dei Campi via Reggio Campi – Reggio Calabria. Puoi prenotare allo 0965.324003