I musicanti di Brema. Questa sera a Catonateatro.

Dopo i primi due appuntamenti di Luglio con lo show di Enrico Brignano e la commedia “Il contravveleno”, torna il Festival Catonateatro con lo spettacolo “I musicanti di Brema”, evento fuori programma che tuttavia ne arricchisce il cartellone.Protagonisti della serata saranno Giacomo Battaglia e la Concert Band Melicucco diretta dal maestro Maurizio Managò. La regia è di Francesca Grenci, le musiche del maestro Angelo Sormani.La formazione bandistica giovanile di Melicucco nata nel 1997 vanta già un invidiabile curriculum all’interno del quale spiccano altre quattro presenze nel cartellone del Festival Catonateatro, la partecipazione al concorso bandistico internazionale “Flicorno d’oro” nel 2012 con la conquista del secondo premio nella I categoria e l’esibizione a Roma in piazza san Pietro al cospetto di Papa Francesco.I musicanti di Brema è una delle fiabe più suggestive dei fratelli Grimm. Ambientata in un paese del nord della Germania, descrive le avventure di quattro animali che, per necessità di sopravvivenza, decidono di scappare di casa ed incamminarsi insieme verso la cittadina di Brema alla ricerca di una vita nuova.La musica, colonna sonora viva dello spettacolo, insieme al narratore che ne racconta la trama, accompagnano questi protagonisti durante i loro itinerari imprevisti e avventurosi, creando un gioco palpabile di paure, emozioni ed attese, un’atmosfera magica ed unica che sa intimamente legare in sé aspetti narrativi, espressivi e comunicativi.