I must have della primavera/estate 2014: le scarpe

di Federica Geria – Anche se la bella stagione sembra ancora lontana, nel mondo della moda si guarda sempre avanti!Qualche consiglo per stare al passo con i prossimi trend in campo di scarpe:- Sneakers. Le cosiddette “scarpe da ginnastica” non sono mai state così trendy come in questa stagione: nella sfilata Chanel di Parigi Alta Moda le abbiamo viste indossate sotto preziosissimi abiti. Sneakers per tutti i gusti: dalle più semplici, alle più stravaganti, comode, colorate, chic! Abbinale ai tuoi outfits, anche ai più eleganti. “Active-chic” è la nuova regola!- Platforms. Il plateau è sicuramente la delizia della prossima stagione! Con gli outfits più casual abbina le tue creepers a jeans e t-shirt sbarazzine, donandogli un tocco glam-punk. Per un look più romantico scegli invece un maxi tacco, una particolare zeppa, dal gusto un pò retrò.- Stivaletti. Un’ampia gamma di generi e tipi per ogni situazione: Bikers con borchie, stringhe e cinturini se hai un’anima rock; Ankle Boots con frange se ti senti un pó cow girl. Per un look più sobrio ed elegante i semplici ma sempre perfetti Chelsea .-Slippers. Squisitamente eleganti nella loro semplicitá, ma confortevoli come una stilosissima pantofolina! La loro versatilitá ti permette di adattarle a tutti i look: skinny jeans, mini-dress, shorts e tanto altro. Libera la fantasia e trova le slippers più adatte al tuo gusto : lisce, borchiate, colorate, con paillettes, di vernice e chi più ne ha più ne metta!!Queste sono solo alcune anticipazioni sui prossimi must have, allora non rimane altro che sbizzarrirci…seguendo la moda!