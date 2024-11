I Syndrome chiamano e Reggio risponde!

di Giacomo Fava – Sold out al RandomMusiClub di Reggio Calabria, locale che ha ospitato il primo Live del nuovo tour dell’affermata band reggina Syndrome. Tour che inizierà in questo 2014 e vedrà diverse tappe nel Sud-Italia e non solo, alcune date in collaborazione col Ministero della Salute e delle Politiche Sociali e la fondazione Exodus data la tematica principale del loro album, ovvero quella della tossicodipendenza.’Questo primo live gratuito nella nostra città vuole essere un ringraziamento ai fan che ci hanno sempre supportato – dicono i membri del gruppo – e hanno continuato a farlo anche durante il concerto stesso ed è solo grazie a loro se siamopotuti arrivare sino a qui e pubblicare il nostro primo disco Appearance.’Disco uscito il 13 Dicembre nei negozi ma anche negli store online e anticipato dal loro singolo Angel.Durante il live i Syndrome hanno presentato tutte le tracce dell’album concedendo anche il bis a grande richiesta del pubblico. Canzoni, tra suoni duri e delicati, portano l’ascoltatore verso un tortuoso percorso interiore scandito da diversi generi simboleggianti gli ambivalenti stati emotivi di chi si trova perso nello stato di alterazione indotto dalle droghe assunte.In attesa del prossimo singolo in arrivo vi lasciamo alle loro sonorità Funk Rock. Supportiamo la Calabria che vale!Stay Tuned!