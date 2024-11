I vincitori del premio Rhegium Julii-Opera Prima presentano le loro opere

Deborah Brizzi per Ancora notte (Rizzoli), Lorenza Gentile per Teo (Einaudi) e Maria Sepa per Milano downtown (Manni) sono le vincitrici del Premio Rhegium Julii-Opera Prima, intitolato a Fortunato Seminara. Il concorso letterario calabrese, giunto alla 18^ Edizione, è posto sotto il patrocinio della Provincia di Reggio, della Fondazione Seminara e gode del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania.I tre romanzi, ai quali è stato assegnato il prestigioso riconoscimento, sono stati scelti dai lettori del Rhegium, tra le numerose opere partecipanti. Inoltre sono stati segnalati i romanzi Gli eroi imperfetti (Minimum fax) di Stefano Sgambati, La distanza da Helsinki (Bompiani) di Raffaella Silvestri, Il cappello del maresciallo (Guanda) di Marco Ghizzoni e La seconda estate (Sperling & Kupfer) di Cristina Cassar Scalia.Le tre opere di Brizzi, Gentile e Sepa, che verranno presentate all’Oasi di Pentimele, martedì 2 settembre, ore 21,30 (incontro coordinato da Mimma Giordano e che vedrà relatori: Anna Foti, Mafalda Pollidori e Teresa Scordino) a chiusura dei Caffè Letterari, saranno sottoposte al vaglio di una Giuria popolare che determinerà la scelta del vincitore del Super Premio Fortunato Seminara.