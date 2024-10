Iacopino: ‘Reggina, spettacolo improponibile, devi lottare per l’alta classifica. Su Taibi…’

Sono diversi ultimamente gli interventi del dottore Franco Iacopino, riguardanti ovviamente la Reggina. Nessuno si illuda che un giorno possa tornare in amaranto, continua a ripetere che la sua decisione di salutare il calcio, dopo avergli dedicato una vita, è irremovibile, ma dispensare consigli quello sicuramente si. Interpellato dal quotidiano Gazzetta del Sud, l’ex dirigente amaranto ha parlato del “figlioccio” Taibi, da lui voluto ed inserito nella società gialloblu del Modena e prossimo al ritorno in riva allo stretto:

“Quando ha smesso di giocare, Massimo Taibi è venuto al Modena e come segretario generale, gli ho fatto assegnare il settore giovanile. In quella società del presidente Caliendo, il direttore sportivo era Giuseppe Cannella che lo ha voluto come vice, andato via Cannella, Massimo è stato promosso a DS facendo anche un buon lavoro e portando diversi giovani in prima squadra”.

Poi un passaggio delle storico segretario amaranto sull’attuale Reggina: “Ho seguito il confronto con l’Akragas e devo dire che lo spettacolo era improponibile. Il prossimo anno la Reggina deve offrire qualcosa in più dopo questi anni di tirocinio, reperendo risorse e ingaggiando atleti di un target superiore.

Potrò anche sbagliarmi, ma la Reggina della prossima stagione dovrà lottare per un quinto-sesto posto, parlo da tifoso ovviamente. Taibi, come DS, deve agire da professionista adattando le sue idee a quelle della società”.