La ‘reggina’ iDelivery premiata da B Heroes – VIDEO

“Questi boschi stanno cambiando la nostra vita. Speriamo possano cambiarla a milioni di persone al mondo. E’ qui che cresce la pianta con cui realizziamo il nostro prodotto”.

Angelo Marra e Annamaria Catalano presentano così la loro nuova azienda. E passeggiando in un sentiero raccontano la nuova realtà.

“È un trattamento topico per le placche della psoriasi, Lenipsor”.

Il progetto dei due giovani reggini è arrivato tra i 16 finalisti di B Heroes, la terza edizione trasmessa su Sky1.

“Qualche anno fa abbiamo acquisito l’esclusiva per lo sviluppo di un brevetto italiano e lo abbiamo esteso a livello internazionale perchè ci interessava questo tipo di applicazione, dedicata al trattamento topico per le placche della psoriasi tramite l’estratto di una pianta spontanea che cresce nel sottobosco e la sua scoperta deriva da alcune ricerche fatte dalla medicina popolare”.

Angelo e Annamaria decidono così di puntare su un prodotto nuovo testandolo su diversi volontari e realizzando alcune prove. Ed è subito un successo.

L’azienda, nata nel 2013, ha sede a Reggio Calabria mentre a Catanzaro vi sono le coltivazioni e in Sicilia, a Catania, avviene la trasformazione della pianta in un estratto utilizzato per la produzione dei prodotti.

Il problema della psoriasi che colpisce nel mondo oltre 125.000.000 di persone.

Negli anni l’azienda ha sviluppato anche altri progetti, un prodotto topico per il trattamento dell’herpes labiale che verrà rilasciato sul mercato nel prossimo anno, una piattaforma nanotecnologica brevettata per il trattamento delle problematiche del blubo pilifero, da questo brevetto si stanno sviluppando nuovi prodotti che saranno lanciati sul mercato nei prossimi anni.

