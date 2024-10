IH British School Reggio Calabria, prenota la tua lezione di prova gratuita!

Credi che imparare l’inglese sia difficile o noioso? Non hai mai sperimentato le tecniche della IH British School. La scuola di Reggio Calabria ha pensato a delle fantastiche novità per il mese di febbraio!

IH British School

Tutti i corsi della IH British School prevedono un apprendimento stimolante e divertente che, attraverso una metodologia innovativa, oltre alla lingua inglese, sviluppa le più importanti competenze trasversali del futuro come il pensiero critico, la comunicazione, la collaborazione, la creatività, l’intraprendenza.

Che sia in presenza o online, gli insegnati attentamente selezionati dalla scuola mettono le esigenze specifiche di ogni singolo studente al centro di ogni attività.

Le sorprese, però, non finiscono qui, perché apprendere l’inglese non è solo una cosa “da giovani”. IH British School ha pensato anche a percorsi per adulti che comprendono la preparazione agli esami Cambridge, con attività specifiche di preparazione tra cui simulazioni, sessioni sulle tecniche e strategie d’esame e feedback personalizzato. Risultati garantiti!

Le novità per il mese di febbraio

Se hai 18 anni o più e vuoi scoprire come si svolgono le lezioni, IH British School ti invita a fare una prova GRATUITA durante la settimana dell’8 febbraio! Incontra gli insegnanti e sperimenta l’apprendimento dell’inglese. Queste lezioni si svolgeranno dall’ 8 al 11 febbraio dalle 19:45 alle 21:15 (online).

Chiama allo 0965.20024 per prenotare il tuo posto per il giorno che preferisci.

In più, se ti iscrivi entro il 12 febbraio potrai usufruire di uno sconto di 200 euro.

Hai già seguito un corso in passato? Ci sono sconti anche per te.