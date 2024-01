IKEA, inaugurato a Reggio il nuovo Plan&Order Point - FOTO

IKEA Italia rafforza la sua presenza in Calabria per essere sempre più vicina e accessibile alle persone sul territorio, con l’apertura di un nuovo Plan & Order Point a Reggio Calabria. È il secondo Plan & Order Point nella regione dopo il touchpoint inaugurato a Cosenza Rende ad aprile 2023.

Il nuovo spazio di 300 metri quadri, situato all’interno del centro commerciale Porto Bolaro, sarà interamente dedicato alla progettazione dei diversi ambienti della casa, ma anche uffici, spazi di lavoro e attività commerciali.

Qui i visitatori potranno lasciarsi ispirare da una selezione di diverse proposte d’arredo per cucine, soggiorni e camere da letto, studiate per andare incontro ai gusti e alle esigenze della clientela reggina – dallo stile classico al moderno, con soluzioni pensate per famiglie con bambini e teenager e per chi ha poco spazio – e usufruire di servizi di consulenza personalizzati per la pianificazione e l’arredo.

Con il supporto dei co-worker, nel nuovo Plan & Order Point sarà inoltre possibile ordinare e acquistare attingendo dall’intero catalogo online di mobili e accessori IKEA, scegliendo la modalità di consegna più comoda. I clienti potranno infatti decidere se ricevere i prodotti direttamente a casa o in uno dei diversi punti di ritiro disponibili a Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro e presso gli uffici postali del territorio.

“Siamo felici di raddoppiare la presenza di IKEA in questa splendida regione con l’apertura di un nuovo Plan & Order Point, un ulteriore passo avanti nella nostra strategia omnicanale per rendere l’incontro con la nostra offerta ancora più semplice e immediato” dichiara Daniele Bilardi, responsabile di area, IKEA Italia.

Guarda il video Per visualizzare il video devi abilitare JavaScript, inoltre ti consigliamo di aggiornare il tuo browser per il supporto ai video

“Attraverso questo format puntiamo a offrire un’esperienza di acquisto innovativa e su misura, anche a chi abita lontano dai punti vendita tradizionali, dando la possibilità di trovare soluzioni accessibili per i propri ambienti domestici, e anche una piccola selezione di accessori iconici da portare a casa”.

Da sempre IKEA non solo vuole ispirare i propri clienti con soluzioni accessibili, ma si impegna anche ad avere un impatto positivo nelle comunità in cui opera. Per questo, in occasione della nuova apertura, IKEA Italia supporterà la Cooperativa Sociale “Vitasì” attraverso la donazione di arredi per la “Casa per i senza tetto” di Reggio Calabria, uno spazio che accoglie persone in difficoltà offrendo cura e riparo. L’iniziativa rientra nella più ampia progettualità “Un posto da Chiamare Casa”, tramite la quale IKEA Italia ha realizzato, in collaborazione con istituzioni e associazioni locali, più di 750 progetti sociali in oltre 10 anni, volti a restituire un senso di casa a chi più ne ha bisogno.